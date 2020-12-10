Около половины россиян заявили о готовности переехать в другой город

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Более 40% выразили готовность переехать в другой регион страны ради работы или учёбы. Четыре года назад доля заявлявших об этом сограждан составляла 28%.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование, проведённое специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ). Согласно его результатам, на сегодняшний день лишь 21% россиян довольны местом своего жительства.

За последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы, — говорится в сообщении ВШЭ.

Наиболее привлекательным городом России для ищущих другую работу является Москва. Мнения, что в столице проще трудоустроиться, придерживаются 60% опрошенных. 71% россиян уверены, что в Москве можно получить хорошее образование. Кроме того, 87% респондентов заявили, что получить достойное образование у себя на малой родине невозможно.

Среди мотивов к переезду также стали называть безопасность. Об этом сказали 8% участников опроса. По их словам, они готовы перебраться в другое место, чтобы быть более защищёнными.

Исследование проводилось в 59 регионах РФ. В его рамках были опрошены шесть тысяч россиян в возрасте от 15 до 72 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, узнав о желании американского миллиардера Илона Маска перебраться из Калифорнии в Техас, предложила ему «лучший вариант» — переехать в Крым. По её мнению, из-за проблемы с пресной водой полуостров вполне мог бы сойти и за Марс.