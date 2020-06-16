Около половины россиян перенесли путешествия в поездах на осень

https://static.news.ru/photo/1f65bc4a-afe7-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 50% пассажиров, купивших билеты на летние поезда, перенесли поездку на более поздний срок. Об этом рассказал генеральный директор компании «РЖД Тур» Олег Каверин.

По его словам, отправиться в путь люди готовы не раньше августа, а зачастую — и вовсе в сентябре-октябре.

В первую очередь это касается экскурсионных поездок в Москву, Санкт-Петербург, Ставропольский край. Продажи на июнь-июль нулевые, — цитирует Каверина «Интерфакс».

Самым популярными направлениями для поездок на поезде, по его словам, являются в основном южные города. При этом к некоторым регионам россияне всё ещё относятся настороженно. Это относится, в частности, к поездкам на север страны и на Дальний Восток.

Каверин подчеркнул, что минувшие три месяца были тяжёлыми для отрасли. Тем не менее, железнодорожники пытаются восстановить пассажиропоток. Так, в конце июня РЖД намерена вернуть в расписание 35 поездов дальнего следования, а также скоростные «Сапсаны», которые курсируют между Москвой в Санкт-Петербургом.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в поездах дальнего следования с начала июня наладили продажу средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Их можно приобрести в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли, расположенных на железнодорожных вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах. В вагоне средства защиты можно купить у проводника.

Для тех, кто всё-таки решит отложить поездку, на месяц продлена возможность дистанционной сдачи билетов на поезда дальнего следования. Ранее билет можно было вернуть на поезд отправлением до 1 июня, теперь — до 1 июля. Причём сделать это может не только сам пассажир, но и его близкие на основании письменной доверенности.

Зато в качестве стимулирующей меры, как писал NEWS.ru, с 15 по 27 июня россияне старше 60 лет могут воспользоваться скидкой при покупке билетов на поезда дальнего следования, её размер составит 20%. Акция распространяется на билеты в купейные вагоны на внутренние рейсы по России.