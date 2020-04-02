Около половины новых заболевших в Москве моложе 45 лет

https://static.news.ru/photo/7eaa1e92-74c0-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 46% москвичей, заразившихся COVID-19 за последние сутки, моложе 45 лет.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Также, по его данным, 6% людей с подтверждённым COVID-19 — пенсионеры старше 80 лет.

Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и ещё около 15% — старше 65 лет, — говорится в сообщении.

Кроме того, среди новых подтверждённых случаев коронавируса в столице есть дети — 6% из 594 таких пациентов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в настоящее время под медицинским наблюдением на территории России находятся более 250 тысяч человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля журналистам сообщили специалисты Роспотребнадзора.