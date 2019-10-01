https://static.news.ru/photo/5ac491aa-e4d9-11e9-b1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

За восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули около миллиона украинских туристов. Об этом сообщил глава комитета парламента полуострова по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, чаще всего жители Украины приезжают на отдых в бархатный сезон и на новогодние праздники.

Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха, — подчеркнул Черняк в беседе с РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал, что польская журналистка Ивона Трусевич объяснила востребованность отдыха в Крыму бюджетностью данного туристического направления. Она также отметила, что на крымское побережье приезжают в основном малообеспеченные семьи.