Около четырёх тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Подмосковье

С начала года 3969 нарушений правил парковки зафиксировали в Московской области через сервис «Народный инспектор», сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора. 1802 раза машина перекрывала подъезд к контейнерным площадкам, а 65 раз водители оставляли автомобиль на детской площадке.

Остальные нарушения — парковка в предназначенных для зелёных насаждений местах.

Оштрафовали 323 водителя. Физическим лицам за такие нарушения грозит штраф в размере трёх — пяти тысяч рублей, а должностным и юридическим — от пяти до 30 тысяч.

Также сообщается, что чаще всего машины перекрывают подъезд к контейнерным площадкам в городских округах Одинцовский (334), Ленинский (283), Люберцы (264), Мытищи (191) и Красногорск (160). Из-за того, что спецтехника не может вывезти отходы, на площадках скапливается мусор.

Ранее россияне получили возможность самостоятельно сообщать о дорожных ловушках. На сервисе «Яндекс.Формы» появился новый бланк, призванный выявить участки, где искусственно созданы условия для нарушения ПДД. Желающим сообщить о нарушении рекомендуется указать имя, регион и контактные данные, а также пояснить суть проблемы, по возможности приложив фото.