Стало известно, сколько российских туристов удалось вернуть из Египта Tez Tour: около четырех тысяч российских туристов вывезены из Египта

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Около четырех тысяч российских туристов возвращены из Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour. Представители компании добавили, что до конца недели планируется вывезти большую часть российских отдыхающих.

На сегодня в Россию вернулось около 4 тысяч туристов, — гласит заявление компании.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменила или перенесла все рейсы в Египет. Такой шаг перевозчик объяснял ограничениями на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация призвала перевозчиков пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний. Первый самолет с российскими туристами вернулся на родину 19 декабря: рейс выполнила авиакомпания Red Wings, базирующаяся в Домодедово, она привезла около 350 человек.

Ранее генеральный менеджер международного туроператора Tez Tour в Хургаде Тамер Саид заявил, что российских туристов, находящихся в городе из-за отмены рейсов чартерного авиаперевозчика iFly, отправят на родину самолетами других авиакомпаний. По его словам, на тот момент в Египте находилось более трех тысяч российских туристов.