Около 900 тысяч пропусков аннулированы в Москве

https://static.news.ru/photo/b8b9ea66-7e40-11ea-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Москве аннулировали почти 900 тысяч цифровых пропусков для перемещения по городу во время введённого режима самоизоляции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, ссылаясь на главу департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Причиной послужило предоставление недостоверных или некорректных данных: фамилии с ошибками, нулевые и неправильные номера документов, недействующие ИНН и так далее, передаёт KP.ru.

Почти треть из них — 900 тысяч пропусков — будут аннулированы, поскольку содержат недостоверную или некорректную информацию, — заявил Лысенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице за минувшие сутки было оформлено более 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.