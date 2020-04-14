Около 900 тысяч пропусков аннулированы в Москве

В Москве аннулировали почти 900 тысяч цифровых пропусков для перемещения по городу во время введённого режима самоизоляции.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, ссылаясь на главу департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Причиной послужило предоставление недостоверных или некорректных данных: фамилии с ошибками, нулевые и неправильные номера документов, недействующие ИНН и так далее,
Почти треть из них — 900 тысяч пропусков — будут аннулированы, поскольку содержат недостоверную или некорректную информацию, — заявил Лысенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице за минувшие сутки было оформлено более 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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