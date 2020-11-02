Около 90% заразившихся коронавирусом на отдыхе россиян приехали из Турции

https://static.news.ru/photo/3ed01c0a-1cfd-11eb-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Из Турции вернулись 90% заразившихся коронавирусной инфекцией на отдыхе россиян. Об этом 2 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Глава ведомства предложила обсудить меры в связи с массовым возвращением заразившихся коронавирусом россиян из Турции, передаёт ТАСС.

В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных завозных случаев — больше 10 тысяч положительных тестов на коронавирус — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики, — отметила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остаётся напряжённой. По его словам, в последнюю неделю медики регистрировали по 15–18 тысяч инфицированных в сутки.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.