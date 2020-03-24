Режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.
Опрос Hi-Tech Mail.ru
Более половины респондентов не придерживаются обычного графика — 56% из них заявили, что работают как придётся. Основными гаджетами, с помощью которых опрошенные выполняют свои профессиональные задачи, стали ноутбук (62%), смартфон (62%), компьютер (51%) и принтер (26%). Самыми непопулярными гаджетами на «удалёнке» оказались планшет (10%) и веб-камера (7%). Примерно каждый десятый отметил, что мог бы свои задачи исполнять только с помощью мобильного телефона.
Участников опроса также попросили выбрать сервисы, которые помогают им полноценно работать из дома. В перечень наиболее популярных вошли почта (91%), мессенджеры (62%) и сервисы для организации видеозвонков (23%).
Ранее NEWS.ru писал, что оплата труда работников, которые переведены на удалённый режим выполнения профессиональных обязанностей, не должна быть уменьшена. Такие разъяснения дали в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве подчеркнули, что перевод работника на удалённый режим работы — право, а не обязанность работодателя. Вместе с тем там выразили надежду на то, что руководители предприятий «с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома».
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