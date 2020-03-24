https://static.news.ru/photo/5bc75be2-6db3-11ea-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.

Опрос Hi-Tech Mail.ru показал , что на режим удалённой работы переведены далеко не все — только 19% респондентов работают из дома, 67% продолжают ходить в офисы. Примерно две трети отправленных на карантин специалистов довольны переменами.

Более половины респондентов не придерживаются обычного графика — 56% из них заявили, что работают как придётся. Основными гаджетами, с помощью которых опрошенные выполняют свои профессиональные задачи, стали ноутбук (62%), смартфон (62%), компьютер (51%) и принтер (26%). Самыми непопулярными гаджетами на «удалёнке» оказались планшет (10%) и веб-камера (7%). Примерно каждый десятый отметил, что мог бы свои задачи исполнять только с помощью мобильного телефона.

Участников опроса также попросили выбрать сервисы, которые помогают им полноценно работать из дома. В перечень наиболее популярных вошли почта (91%), мессенджеры (62%) и сервисы для организации видеозвонков (23%).

Ранее NEWS.ru писал, что оплата труда работников, которые переведены на удалённый режим выполнения профессиональных обязанностей, не должна быть уменьшена. Такие разъяснения дали в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве подчеркнули, что перевод работника на удалённый режим работы — право, а не обязанность работодателя. Вместе с тем там выразили надежду на то, что руководители предприятий «с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома».