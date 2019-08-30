https://static.news.ru/photo/f70013a4-ccde-11e9-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти 600 тысяч человек посетили международный авиасалон МАКС-2019, который завершился 1 сентября в подмосковном Жуковском.

В последний день работы выставки авиасалон посетили 127 тысяч человек. Данные за шесть дней работы МАКС-2019 — более 578 тысяч посетителей, — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что за время работы авиасалона серьёзных происшествий и нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

Ранее News.ru писал, что международный авиасалон МАКС-2019 31 августа посетило рекордное число гостей — более 173 тысяч человек. Это — абсолютный рекорд посещаемости в день за все годы проведения мероприятия.