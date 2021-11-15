Около 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье

С начала года в Московской области заготовили 57,7 тонны донорской крови и её компонентов. 90% доноров сдавали кровь безвозмездно, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова телеканалу «360».

В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тысяч донаций. Важно, что более 90% из них — на безвозмездной основе, — сообщила Стригункова.

Помимо помощи пострадавшим в авариях, пациентам с большой кровопотерей, онкобольным, людям с заболеваниями крови и новорождённым с патологиями, с помощью донорской крови лечат пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Для этого используется иммунная плазма крови — её также заготавливают в Московской области.

Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова сказала, что человек может сдавать кровь в качестве донора через месяц после вакцинации от коронавируса. То же самое касается и ситуации, если потенциальный донор крови перенёс заболевание COVID-19.