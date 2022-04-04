Около 60% россиян негативно относятся к НАТО

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти 60% россиян отрицательно относятся к блоку НАТО. По мнению респондентов, организация является альянсом, нацеленным на агрессию в отношении России и ее союзников, пишет ТАСС.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно полученным данным, 59% респондентов относятся к блоку НАТО негативно, 23% — равнодушно и лишь 2% опрошенных положительно оценивают деятельность организации.

Большинство (62%) участвовавших в исследовании считают НАТО «военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении России и ее союзников». В меньшинстве остались те, кто уверен, что альянс является лишь военным союзом, защищающим страны-члены союза — так думают 15% респондентов.

Ранее Меркель назвала верным своё решение 2008 года не принимать Украину в НАТО. Политик считала, что страна, которая участвует во внутреннем и внешнем конфликтах, не может претендовать на членство в альянсе.