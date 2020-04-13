Около 500 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

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В Московской области за минувшие сутки зафиксированы 495 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Мособлштаб.

По его данным, 204 инфицированных — лица от 18 до 24 лет. 181 человек — от 45до 64 лет, 83 — от 65 до 99. Среди детей зафиксированы 27 случаев.

На сегодняшний день в регионе инфицированы 1855 человек. Выздоровели 75 пациентов, 19 — скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 270 случаев коронавируса выявили в Московской области за прошедшие сутки. Среди пациентов девять детей.



