https://static.news.ru/photo/8ff457d8-26f2-11ea-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно расчётам, по программе реновации жилья в столице может быть возведено примерно 44 млн кв. м жилья, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, при реализации учитываются определённые показатели и коэффициенты, которые предполагают улучшение жилищных условий участников программы, а также увеличение общих площадей домов и квартир. При этом застройка районов будет неравномерной, что связано с число зданий — участников реновации.

В программе участвует 16,4 млн кв. м старых домов. Дополнительный объём потребуется для улучшения условий их жителей, обеспечения вариативности, а также окупаемости программы, — уточнил Кузнецов.

Главный московский архитектор напомнил, что реализация программы займёт 15 лет, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве работники коммунальной службы закрасили граффити с лётчицей Екатериной Будановой, погибшей в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Причиной этого стали опасения жителей многоквартирного дома, на фасаде которого был рисунок, что из-за изображения будет отложено переселение по программе реновации.