Около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/ae59b1a0-3e1b-11eb-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В гражданский оборот в регионах РФ, по данным на 13 декабря, поступило порядка 320 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил на брифинге директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург предположил, что уже в ближайшие два дня вся эта партия будет использована по назначению. Он также анонсировал скорое поступление новой партии.

Уже завтра в гражданский оборот выходит следующая партия вакцинного препарата, довольно значительная. Она тоже отправится в регионы, — сказал он.

Гинцбург пояснил, что сейчас сложно сказать, сколько человек получило вакцину в первый день после её поступления. По его словам, количество привитых граждан сейчас невозможно оценить, потому что препарат всё ещё продолжает поступать к потребителю.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев смог назвать приблизительную цифру. По его данным, вне клинических испытаний уже получили препарат более 200 тысяч россиян.

Как писал NEWS.ru, согласно анализу данных в заключительной контрольной точке клинических исследований «Спутника V», эффективность препарата подтверждена на уровне 91,4%. Соответствующие сведения были получены через 21 день после введения первой дозы.