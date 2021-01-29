https://static.news.ru/photo/006091f4-63aa-11eb-8654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 300 человек пришли на незаконную акцию в центре Москвы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, рассказали представители столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, В том числе 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота», — передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Массовые задержания начались на Сухаревской площади столицы. В автозаке оказался член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе. Его практически сразу отпустили. Согласно предварительным данным, задерживают в основном мужчин. Первым сотрудники правоохранительных органов увели оператора штаба Навального.

По предварительным данным, на Чистых прудах задержали 12 нарушителей, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35. При это продолжаются одиночные задержания. Штаб политика Алексея Навального ранее сообщал, что точки сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге перенесены. В столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, как было заявлено ранее, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». В Санкт-Петербурге точку сбора перенесли с Невского проспекта на Пионерскую площадь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) к властям США о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных россиян.