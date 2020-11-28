Около 30% смертей от COVID-19 в РФ пришлись на ноябрь

https://static.news.ru/photo/30db37e4-32e5-11eb-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ в ноябре заявил о 11 905 умерших из-за недуга в стране. Это в 1,6 раза больше, чем в октябре, когда медики рассказали о 7 268 погибших.

Всего, по информации экспертов, с начала вспышки заболевания в РФ скончались 39 895 пациентов с подтверждённым COVID-19. Таким образом, около 30% смертей из-за коронавируса пришлось на ноябрь. При этом показатель летальности за месяц почти не изменился, увеличившись с 1,73% до 1,74%, следует из анализа данных опертштаба.

Кроме того, власти в ноябре зафиксировали 677 538 случаев инфицирования COVID-19 в РФ, что в 1,5 раза больше, чем в октябре, когда стало известно о 441 830 заражённых. Таким образом, на данный месяц пришлось около 30% всех заболевших в стране.

По данным на утро 30 ноября, за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 26 338 случаев заболевания COVID-19. Вместе с тем, за прошедшие 24 часа выздоровело 17 247 пациентов, что значительно меньше, чем в предыдущие 24 часа. Однако значительно упала и суточная смертность — сообщается о 368 летальных исходах.

В общей сложности, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России зафиксировано 2 295 654 случая COVID-19. 1 778 704 человека выздоровело. Ранее NEWS.ru писал, что Калининградская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.