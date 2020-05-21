Около 2,8 тысячи человек заразились коронавирусом в армии

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса. Всего COVID-19 заболели примерно 2,8 тысячи сотрудников ведомства.
Среди них 1474 тысячи военнослужащих,
Большинство заражённых не имеют симптомов заболевания. Однако состояние семи пациентов врачи оценивают как среднее, одного — как тяжёлое.
Выздоровели 1125 военных, 1336 курсантов, 170 гражданских и 296 учеников довузовских учебных заведений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5–3 тысяч, писал NEWS.ru.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен