https://static.news.ru/photo/a8f676ea-e36c-11e9-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Порядка 132 тысяч человек направят на военную службу в ходе осенней призывной кампании. Она пройдёт с 1 октября по 31 декабря во всех регионах России.

В соответствии с указом президента РФ призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек, — сказал журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Генерал отметил, что педагогические работники осенью традиционно призываться не будут, так как они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Он также добавил, что граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

Весенний призыв затронул 135 тысяч человек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу счёл возможным отменить обязательный призыв на военную службу. Однако это решение он правильным не считает, поскольку служба по призыву, по его мнению, — одна из эффективных форм военной подготовки граждан, писал News.ru.