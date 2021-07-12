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Из-за угрозы взрыва из детской больницы эвакуировали около 100 человек

13:45, 06 сентября 2021
Из-за угрозы взрыва из детской больницы эвакуировали около 100 человек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около 100 человек были эвакуированы из научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, расположенный по адресу: 5-й Донской проезд, 21А, от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва. Эвакуированы порядка 100 человек, — рассказал агентству источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, в медцентре ожидают прибытия кинологов.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва на борту авиарейса Москва-Геленджик.

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