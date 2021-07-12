Из-за угрозы взрыва из детской больницы эвакуировали около 100 человек

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Октябрьский районный суд города Уфы приговорил 59-летнюю Ильмиру Бикбаеву к трём годам условного срока по делу о финансировании экстремизма. Женщина в 2018--2019 годах перевела шесть тысяч рублей матери судимого за экстремизм политика Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии» (признано в РФ иностранным агентом).

По версии следствия, Бикбаева «совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности». Также её обвинили в оказании политику умышленной помощи из-за сбора денег в Facebook....