Оклады большинства учителей в России оказались меньше МРОТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практически во всех регионах России оклады учителей с высшим образованием, но без стажа и категории, не достигают минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». По результатам исследования оказалось, что в 40% регионов зарплаты педагогов в школах составляют приблизительно от 3420 до 9580 рублей.

Превышение МРОТ было зафиксировано только в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Приморском крае. В семи регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, используется система оплаты по модели «ученик-час», либо размер заработной платы определяется непосредственно руководителем школы.

Общероссийский профсоюз работников народного образования и науки призвал к осторожности при интерпретации этих данных, поскольку они требуют дополнительной проверки. Также Министерство просвещения России не подтвердило результаты мониторинга.

Мы планируем собрать надежную информацию и запросить данные у регионов, — отметила заместитель председателя общероссийского профсоюза Татьяна Куприянова.

4 октября президент России Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Он пожелал педагогам всего доброго в профессиональной судьбе и отметил, что учитель — это не профессия, а миссия.