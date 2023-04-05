Окажется ли «куратор» Дарьи Треповой новым Азефом?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Пока мы по капле узнаем подробности того, как либерально настроенная девушка Дарья Трепова дошла до жизни такой. Учитывая, что расследование убийства военкора Владлена Татарского только-только набирает ход, это нормально. Однако одно имя в той кровавой саге уже засвечено. Речь идет о небезызвестном разноплановом деятеле без определенных убеждений Романе Попкове. Именно этот персонаж, по признанию самой «Насти», как представлялась Трепова, обещал давать ей уроки журналистики с перспективой получить в недалеком будущем должность редактора на Украине.

Видимо, Трепова не задавалась вопросом, зачем на Украине нужны редакторы-недоучки, но то ли сам Роман, то ли его собственные кукловоды были достаточно убедительны, чтобы подвигнуть Трепову на выполнение множества мелких, но платных поручений, приведших в конце концов к теракту.

Сам кочующий по нашему политическому и медийному полю Попков стал известен в узкому кругу, когда попытался устроить местную цветную революцию»= в Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Эдуарда Лимонова. Считается, что Попков спровоцировал раскол этого сообщества на либералов, которых попытался возглавить, и жестких патриотов. Тогда же Эдичка лично изгнал из партии Попкова, но с ним ушли еще несколько человек, включая и его жену.

Фото: Соцсети Роман Попков

Тогда же у недавних соратников закралось подозрение, не провокатором ли был Попков. Хотя в закрытых сообществах такие подозрения просто «дежурное блюдо».

Чуть позже Попков примкнул к эмигрантскому кружку Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и начал представляться сотрудником его «МБХ медиа». Особенно журналист от Ходорковского запомнился своим нарочито активным участием в попытках развернуть очередную цветную революцию в Белоруссии в 2020 году.

Самое примечательное, что его дважды задерживали за участие в уличных беспорядках. Первый раз — в конце августа, но в защиту профессионала, выполняющего свой долг, раздался хор из… России. Попкова отпустили, но в ноябре после новых столкновений его опять повязали и дали 15 суток административного ареста. Но опять уважаемые люди из России подняли голос в его защиту. И Попков был просто депортирован из белорусских пределов. Тогда как многие другие участники бунта получили реальные сроки.

Конечно, вышеизложенные события можно трактовать как простые совпадения. Но были в российской истории таинственные фигуры вроде Евно Азефа, одного из создателей партии эсеров, руководителя боевого отряда террористов. Притом что еще со студенческих времен он был завербован полицией в качестве платного осведомителя и добрый десяток лет, что называется, одной рукой сдавал своих товарищей, предотвращая их теракты, а другой для завоевания авторитета проводил свои акции, в результате которых были убиты великий князь Сергей Александрович и министр внутренних дел Плеве. Умер Азеф в Германии от почечной недостаточности.

Ныне Попков осел в Киеве, числится, как утверждают, помощником бывшего думца Ильи Пономарева, связь которого с западными спецслужбами давно секрет Полишинеля. Скольким еще дурачкам Попков лично или через посредников задурил головы сияющими карьерными перспективами, предстоит еще выяснить следствию. А заодно было бы не плохо публично пояснить некоторую подоплеку загадочных зигзагов его творческого, и не только, пути. Наверное, это было бы полезно в плане очищения нашего общества.