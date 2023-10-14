В России нашли 800-летний гриб Под Нижним Новгородом нашли переживший монгольское нашествие 800-летний гриб

Фото: vk.com/vtemnuhin

Окаменелый гриб-трутовик, возраст которого составляет не менее 800 лет, обнаружен археологами и сотрудниками биологического факультета Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского, рассказал эколог Валерий Темнухин на своей странице во «ВКонтакте». По мнению специалистов, трутовик вырос в XIII веке, то есть был «свидетелем» начала нашествия монголо-татар на Русь.

Ученые в окрестностях Нижнего Новгорода проводили раскопки и на глубине четырех метров под землей обнаружили окаменелый гриб. Точный возраст находки надеются установить после проведения радиоуглеродного анализа.

Трутовик — многолетний гриб, растущий на деревьях. Его можно употреблять в пищу, обычно его используют в качестве добавок в кулинарии или в народной медицине. Известные родственники трутовика — гриб чага и березовая губка.

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