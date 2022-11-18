ОК запустит специальную ленту с новостями о ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Jonas EkstrÃ�Mer/Tt/Global Look Press

Социальная сеть «Одноклассники» запустит специальную ленту новостей о чемпионате мира по футболу в Катаре. С 20 ноября по 18 декабря пользователи ОК смогут ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей прямо в соцсети — в специальном разделе «Рекомендации».

Публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп таких ресурсов, как Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», «Наш спорт», РИА Новости Спорт, «Телеспорт» и «Еврофутбол», будут попадать в специальную ленту новостей о ЧМ по футболу. Нововведение станет доступно всем пользователям соцсети начиная с 20 ноября.

Фото: Пресс-служба ok.ru

«Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» ранее выпустили серию подкастов «Культура и быт на Руси» по случаю всероссийской акции «Ночь искусств». Проект рассказал о древнерусском фольклоре, быте и старинных традициях. Материалы опубликованы в ОК, но также их можно послушать на портале «Культура.РФ» в постоянной рубрике «Культурный вопрос».

До этого соцсеть ОК добавила возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы» в мобильном приложении, что стало первым этапом взаимодействия этих платформ. В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию.