OK выделит до пяти тысяч рублей на рекламу объявлений о пропаже питомцев

Фото: Пресс-служба ОК

«Одноклассники» запустили проект для поиска домашних животных в период новогодних праздников. С 29 декабря по 15 января пользователи OK, направив в службу поддержки соцсети ссылку на пост с объявлением о пропаже животного, смогут получить до пяти тысяч рублей в рекламном кабинете на его продвижение.

В OK пояснили, что многие животные тяжело переживают период новогодних праздников. Фейерверки и салюты повышают риск потерять питомца, так как он может испугаться шума и сбежать от хозяина. В случае потери домашнего животного следует выложить в «Одноклассниках» пост с объявлением о пропаже и направить ссылку на него в службу поддержки. Модератор проверит его и начислит в рекламном кабинете OK до пяти тысяч рублей на продвижение.

«Одноклассники» ранее представили масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. В ОК добавят новую концепцию ленты новостей с возможностью полноэкранного режима для любого контента, обновленную систему рекомендаций на основе нейросетей и новую систему комментариев. Также анонсировали новые инструменты для работы авторов соцсети с пользователями. Изменения «Одноклассников» также коснутся и профилей — их оформление станет более лаконичным и индивидуализированным, фокусируясь на персональном контенте пользователей. Помимо того, в соцсети появится новая система рекомендаций, основанная на нейросетях.