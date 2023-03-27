В соцсети «Одноклассники» подвели первые итоги монетизации авторов Наиболее успешные авторы «Одноклассников» зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» к своему 17-летию подвела первые итоги новых программ монетизации авторов. С ноября 2022 года пользователи ОК могли не только найти свою аудиторию, но и заработать на развитии блога. За первые месяцы монетизации контента к программам подключились более тысячи авторов. Наиболее успешные из них на данный момент зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Авторы смогли увеличить свой доход в два раза в сравнении с прежними партнерскими программами. Общая сумма выплат блогерам в «Одноклассниках» увеличилась на 160%, а средний заработок одного автора вырос на 99%. В 2022 году в ОК появилась новая платформа о хобби и увлечениях, куда привлекаются популярные блогеры, а пользователи, публикующие уникальный контент, могут заработать на этом.

Лидерами по доходам с момента запуска новой программы стали блог про музыку «Неугомонная», тревел-блог «Вокруг Светы», рецепты Натальи Калининой, «Прогулки по Москве» и лайфстайл-блог «Двое и алоэ». По сравнению с первым месяцем запуска сервиса «Увлечение» пользователи стали проводить на платформе на 40% больше времени. В месяц аудитория сервиса достигает 21,4 млн человек. Самыми быстрорастущими группами стали «Это Просто», «Борщ», «Шебби-Шик», «Миса и Лелик», кулинарный блог Сталика Ханкишиева и автоблог Насти Туман.

«Одноклассники» предлагает пользователям новую ленту рекомендаций, предоставляя аудиторию как можно большему количеству авторов. Благодаря этому растут охваты создателей контента: в первом квартале 2023 года суммарные просмотры публикаций всех авторов и медиа в ОК выросли на 85% год к году.

28 марта стартует проект о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого станет актер Сергей Бурунов. Флагманский проект ОК посвящен увлечениям пользователей и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году.