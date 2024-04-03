«ОК» покажет трансляцию Турнира претендентов по шахматам 2024

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Социальная сеть «Одноклассники» покажет эксклюзивную прямую трансляцию Турнира претендентов по шахматам 2024 года, который пройдет в Торонто. Посмотреть все 14 туров можно будет в официальной группе в «ОК». Первая трансляция состоится 4 апреля.

Россию представят шахматисты Ян Непомнящий, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Комментировать турнир будут ведущие гроссмейстеры Мария Фомина и Александр Морозевич. Они также поделятся новостями из мира шахмат. Фомина выразила надежду, что в этом году турнир пройдет по графику и без остановок. По ее словам, интересно то, что на мужском турнире выступят три представителя из Индии.

Этот турнир смело можно сравнить с марафонским забегом. Я надеюсь, что он пройдет по графику, без остановки. В этом году на мужском турнире будет сразу три представителя из Индии, что довольно необычно, поэтому будет интересно понаблюдать, как они себя покажут, так как они очень молодые и амбициозные шахматисты, — отметила гроссмейстер.

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат РФ (ФШР) Сергей Смагин ранее призвал Международную шахматную федерацию (FIDE) ввести штрафы за отказ игроков от рукопожатий. По его словам, только так можно навести порядок среди шахматистов.