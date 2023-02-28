В ОК подготовили для пользователей видеоуроки о трудоустройстве

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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с экспертами учебного центра «Профессионал» подготовила видеоуроки о трудоустройстве и освоении новых профессий. Посмотреть материалы о развитии карьеры и современном трудовом этикете пользователи смогут с 27 февраля по 17 марта. Руководитель службы коммуникаций департамента труда и социальной защиты населения Дмитрий Льговский отметил, что новый проект будет полезен для тех, кто занят поисками работы.

Современным работодателям нужны универсальные сотрудники с развитыми гибкими навыками. <...> Развить широкий спектр важных навыков поможет серия видеоуроков, которую мы запускаем совместно с социальной сетью «Одноклассники». Обучающие ролики призваны углубить и усовершенствовать необходимые компетенции, чтобы подготовить соискателей к встрече с рекрутерами и трудоустроиться в кратчайшие сроки, — пояснил Льговский.

Материалы проекта будут расположены в группе департамента труда и социальной защиты населения в соцсети. В роликах эксперты расскажут о современном цифровом этикете, универсальных компетенциях, об обучении во взрослом возрасте и успешном прохождении собеседований. Кроме того, 21 марта пользователи узнают о том, как обеспечить безопасность данных в интернете.

Фото: Пресс-служба ok.ru

В приложении «Волшебные рамки» появились специальные мотивационные рамки для аватарок. Также пользователи смогут поделиться эмоциями и рабочим настроем при помощи тематических стикеров.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее запустила Центр безопасности пользователей. В нем собраны рекомендации по защите личных данных от мошенников. В ОК также рассказали о том, как социальная сеть обеспечивает борьбу с нежелательным контентом и спамом.