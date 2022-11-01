ОК и «Культура.РФ» подготовили серию подкастов по случаю «Ночи искусств»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» выпустит серию подкастов «Культура и быт на Руси» по случаю Всероссийской акции «Ночь искусств». Проект расскажет о древнерусском фольклоре, быте и старинных традициях. Материалы будут опубликованы в ОК, но также их можно будет послушать на портале «Культура.РФ» в постоянной рубрике «Культурный вопрос».

Для пользователей ОК в общей сложности подготовлено 23 подкаста продолжительностью от двух до пяти минут. В них можно будет узнать о культуре и традициях Древней Руси — например, зачем женщины носили кокошник, как колядовали и откуда в фольклоре появились русалки. Помимо того, пользователи соцсети смогут установить на аватар тематические рамки, доступные в приложении «Волшебные рамки»: «Затейник-сказочник», «Любитель сказок», «Мастер пословиц» и другие.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее добавила возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы» в мобильном приложении, что стало первым этапом взаимодействия этих платформ. В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию.