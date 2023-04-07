ОК эксклюзивно покажет трансляцию матча за звание чемпиона мира по шахматам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» эксклюзивно покажет прямые эфиры матча за звание чемпиона мира по шахматам. Пользователи смогут понаблюдать за игрой финалистов турнира 2023 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Ведущей матча будет международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Матч за первенство по шахматам стартует с 9 апреля в Астане. Пользователи ОК смогут следить за прямой трансляцией главного шахматного события года до 1 мая в группе социальной сети «Формула шахмат». Показать свой интерес к шахматам можно при помощи тематических рамок «Ход конем», «Играю в шахматы», «Играю как гроссмейстер» и «Ход королевы», которые доступны в приложении «Одноклассников» «Волшебные рамки».

Комментаторами турнира станут победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. ОК также привлечет для этого гроссмейстеров Валентину Гунину, Клементия Сычева, Ольгу Баделько и Ниджата Абасова.

Актер театра и кино Сергей Бурунов ранее стал первым гостем проекта «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». В эфире он рассказал, что езда на мотоцикле была его детской мечтой, а во взрослом возрасте превратилась в хобби.