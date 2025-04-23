Утро — фундамент всего дня. То, как вы начнете первые часы после пробуждения, во многом определяет вашу продуктивность, настроение и уровень стресса на протяжении дня. Но как сделать утро по-настоящему эффективным, не превращая его в гонку со временем? В новом материале NEWS.ru делимся десятью лайфхаками для экономии времени утром, которые помогут вам самоорганизоваться, все успеть и начать рабочий день спокойно и собранно.
10 лайфхаков для экономии времени утром — простые советы для повседневной жизни
- Начните готовиться к утренней рутине с вечера. Выберите одежду, соберите сумку и распишите задачи на день в любимом блокноте или приложении, чтобы они всегда были под рукой.
- Ложитесь спать в одно и то же время. Эта привычка поможет регулярно подниматься к нужному часу. Режим помогает телу легче просыпаться и не тратить энергию на втягивание в день.
- Наверное, самый тяжелый лайфхак — просыпаться по первому звонку будильника. Дополнительные 5–10 минут сна не только не дают организму отдохнуть, но еще сильнее изматывают его. Во время засыпания мозг начинает новый цикл сна, из которого его не следует резко выдергивать.
- Найдите запах (эфирное масло, свечу, крем), который будет ассоциироваться с началом продуктивного утра. Через устойчивую ассоциацию мозгу легче будет выработать привычку.
- Начните утро с легкой растяжки. Это могут быть 5 минут, которые помогут пробудить тело и мозг.
- Не уходите с головой в соцсети. Проведите утро наедине с собой и своими привычками. Каждому знакома ситуация, когда 5 минут в соцсетях превращаются в полчаса. Постарайтесь не допускать этого.
- Позавтракайте. Даже если аппетита нет. Это может быть легкий вариант — йогурт с орехами или бананом. Пища даст энергию и позволит чувствовать себя менее вымотанным и уставшим.
- Перед выходом на работу помойте посуду, оставшуюся после завтрака. Этот совет сэкономит время вечером, когда подходить к горе тарелок и чашек уже не захочется.
- Время, проведенное в общественном транспорте, можно потратить с пользой! Попробуйте начать читать полезную книгу или слушать интересные вам подкасты.
- Утро не лучшее время для разруливания сложных дел. Перенесите все важные дела на дневное окно.
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