Утро — фундамент всего дня. То, как вы начнете первые часы после пробуждения, во многом определяет вашу продуктивность, настроение и уровень стресса на протяжении дня. Но как сделать утро по-настоящему эффективным, не превращая его в гонку со временем? В новом материале NEWS.ru делимся десятью лайфхаками для экономии времени утром, которые помогут вам самоорганизоваться, все успеть и начать рабочий день спокойно и собранно.