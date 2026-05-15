Ой, опять фломастеры на стене: детские каракули исчезнут без ремонта и нервов

Детские рисунки на стенах появляются быстрее, чем родители успевают отвернуться. Но хвататься за валик с краской или ругаться точно не стоит. Большинство следов от карандашей, мелков и фломастеров можно убрать обычными средствами, которые уже есть дома.

Главное — не тянуть с уборкой. Свежие пятна сходят намного легче и не успевают въесться в поверхность.

От цветных мелков и карандашей отлично помогает обычный столовый уксус. Смочите старую зубную щетку и аккуратно потрите испачканное место. После этого достаточно пройтись влажной тряпкой. Запах быстро выветрится.

Следы маркеров и красок часто убирает простая белая зубная паста. Ее наносят на губку и без сильного нажима протирают стену круговыми движениями. Остатки обязательно смывают водой, чтобы не осталось белых разводов.

Для свежих рисунков подойдет и сода. Немного порошка на влажную губку — и загрязнение постепенно исчезает. А обычный карандаш проще всего стереть школьным ластиком.

Многие хвалят еще и меламиновую губку. Она убирает пятна почти без химии, но тереть нужно осторожно, особенно на окрашенных стенах и обоях. Так можно быстро вернуть чистоту без ремонта и лишних трат.

