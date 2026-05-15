День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 09:00

Ой, опять фломастеры на стене: детские каракули исчезнут без ремонта и нервов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детские рисунки на стенах появляются быстрее, чем родители успевают отвернуться. Но хвататься за валик с краской или ругаться точно не стоит. Большинство следов от карандашей, мелков и фломастеров можно убрать обычными средствами, которые уже есть дома.

Главное — не тянуть с уборкой. Свежие пятна сходят намного легче и не успевают въесться в поверхность.

От цветных мелков и карандашей отлично помогает обычный столовый уксус. Смочите старую зубную щетку и аккуратно потрите испачканное место. После этого достаточно пройтись влажной тряпкой. Запах быстро выветрится.

Следы маркеров и красок часто убирает простая белая зубная паста. Ее наносят на губку и без сильного нажима протирают стену круговыми движениями. Остатки обязательно смывают водой, чтобы не осталось белых разводов.

Для свежих рисунков подойдет и сода. Немного порошка на влажную губку — и загрязнение постепенно исчезает. А обычный карандаш проще всего стереть школьным ластиком.

Многие хвалят еще и меламиновую губку. Она убирает пятна почти без химии, но тереть нужно осторожно, особенно на окрашенных стенах и обоях. Так можно быстро вернуть чистоту без ремонта и лишних трат.

Ранее был назван цветок, который сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
дети
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили о риске новой пандемии
Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области
Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе
В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ
Инфекционист рассказала, сколько живет хантавирус при комнатной температуре
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Актер из «Чернобыля» погиб на СВО
Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному
Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО
В российском городе рухнула часть фасада здания администрации
В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей
Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего
Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей
Стало известно, когда Путин посетит Китай
В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»
IT-специалист назвал самый раздутый маркетинговый параметр в смартфонах
Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров
Раскрыто, пригласят ли РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.