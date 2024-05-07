«Ой-ой-ой»: музкритик раскрыл мощный нюанс участия Пугачевой в Евровидении Бабичев: выступление Пугачевой на Евровидении было одним из лучших для России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Выступление певицы Аллы Пугачевой на Евровидении было одним из лучших среди российских представителей, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, если бы Примадонна исполнила песню не на русском языке и она была бы более подходящей для конкурса, то она могла бы занять и более высокое место, нежели итоговое 15-е.

Бабичев отметил, что на выступлении Пугачева «хладнокровно вышла» и оказалась посередине всего, что происходит. При этом позади нее был только мощный бэк-вокал, который смотрелся как «музыкальная лавина».

Это было филигранное выступление. А эта фишка — микрофон вместо бокала, который она выпивает, ой-ой-ой, — подчеркнул музкритик.

До этого Бабичев отмечал, что песня «Примадонна», исполненная Аллой Пугачевой на Евровидении в 1997 году, оказалась недооцененной. По словам эксперта, особенно ее не приняли в Европе, именно поэтому у артистки оказался такой низкий результат по итогам конкурса. По словам критика, эта композиция является автобиографической.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что России не нужно участвовать в Евровидении в 2024 году, так как музыкальный конкурс изжил себя и не имеет реального значения. По его мнению, зрители также потеряли интерес к международному конкурсу и его участникам.