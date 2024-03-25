Стало известно, почему охранники «Крокуса» были без оружия Депутат Хинштейн: охранявший «Крокус» ЧОП имел оружие, но не выдал его рабочим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Частное охранное предприятие, которое было ответственно за обеспечение безопасности в концертном зале «Крокус Сити Холл», имело в своем арсенале оружие, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Однако, по его словам, в день теракта охранники несли службу без оружия и без каких-либо специальных средств.

У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств, — заявил Хинштейн.

Депутат обратил внимание, что по закону частные организации, охраняющие объекты массового пребывания людей, должны иметь в своем арсенале служебное оружие. Однако они не обязаны выставлять вооруженные посты. По этой причине, считает Хинштейн, нет ничего странного в том, что Генпрокуратура не выявила нарушений в работе охраны «Крокуса».

Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать, — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по усилению охраны торговых центров. По его словам, данный вопрос проанализируют правоохранительные органы.