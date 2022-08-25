Охрану наркотиков поручат Росгвардии Согласно приказу Минздрава, охранять перевозку наркотиков будут сотрудники Росгвардии

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Согласно новому пакету постановлений кабмина и приказу Минздрава, подать заявку на получение лицензии на перевозку и хранение наркотиков можно онлайн при наличии справки об отсутствии наркомании, токсикомании и алкоголизма. Охранять перевозку опасных веществ будут сотрудники Росгвардии, ведомственная или частная охрана, пишет «Парламентская газета».

Руководитель организации, осуществляющей перевозки наркотиков, должен при каждом маршруте подписывать приказ о назначении лиц, ответственных за получение, доставку, передачу и сохранность наркотиков. Груз должны помещать в герметичную тару, опечатывать и отправлять в закрытый кузов под замок, а номера печатей указывать в специальном акте.

Замруководителя межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотических угроз, член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев отметил, что охрана и сопровождение таких грузов в России сейчас налажена наилучшим образом, однако нужно ужесточить контроль за торговлей наркотиками.

Процесс распространения наркотиков — это то поле, где сегодня технологически государство проигрывает преступности, — заявил парламентарий.

МВД России ранее разработало законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Они предполагают изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК РФ), а также в Федеральный закон (ФЗ) о наркотических средствах и психотропных веществах.