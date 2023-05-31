Охранник-рецидивист домогался девочки в центре внешкольной работы В Санкт-Петербурге охранник-рецидивист домогался девочки в центре внешкольной работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в центре внешкольной работы на Ярославской улице охранник-рецидивист домогался 12-летней девочки. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей, сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, инцидент произошел 27 мая. Школьница пришла в центр, чтобы забрать сменную обувь перед каникулами. На выходе из здания ребенка встретил охранник, который задержал ее, схватив за плечи, и посадил на свое кресло. Он расстегнул штаны, достал половой орган и начал подходить к ребенку. Девочка попытался спрятаться от него. В итоге школьнице удалось сбежать из учреждения. Вечером она рассказала о произошедшем матери.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 68-летний мужчина, который уже был судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В московском ТЦ «Трамплин» ранее бывший заключенный пытался склонить к сексу в туалете 16-летнюю девушку, работавшую на стойке оформления сим-карт. После отказа он продолжил домогательства. Это заметили охранники торгового центра, они вывели мужчину. Теперь поисками злоумышленника занимаются сотрудники правоохранительных органов.