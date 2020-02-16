https://static.news.ru/photo/deb6dc1a-509b-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: amurtigercenter/facebook.com

Инспекторы Охотнадзора в Приморье пытаются выяснить, что произошло с матерью попавшего под колёса рейсового автобус амурского тигрёнка, сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, инцидент произошёл, когда было темно. Хищник, которому было около 4–5 месяцев, выбежал на дорогу, столкнулся с машиной и в шоковом состоянии ушёл обратно в лес.

Сотрудникам Охотнадзора удалось обнаружить его тело только утром, когда рассвело. Следов тигрицы возле погибшего малыша не было, — рассказал Арамилев.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, почему тигрёнок оказался один на дороге и куда пропала его мать, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что краснокнижный амурский тигр погиб в Приморье в результате наезда автобуса. Полиция проводит проверку по факту инцидента. ДТП произошло в районе села Гоголевка в Красноармейском районе. Туда вместе с сотрудниками полиции прибыли инспекторы Охотнадзора.