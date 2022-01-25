Охотовед рассказал, как себя вести при встрече с кабанами

При встрече с дикими кабанами нельзя пытаться их гладить или кормить с руки, предупредил охотовед Валерий Кузенков в разговоре с «Радио 1». Он объяснил, что животные пришли на окраину Мытищ из-за вырубки лесов и нехватки пищи, но подкармливать их в городе не стоит.

Ничего страшного в этом нет, бродячие собаки наносят больше ущерба. Но надо быть осторожнее — всё-таки это дикие звери. И не дай бог какой-нибудь секач может напугать ребёнка. Или свинья за поросят. Так-то они в принципе не нападают, но лучше не пытаться их гладить и не кормить из рук. То есть подходить близко к дикими зверям я бы не советовал. И лучше их не прикармливать. Они всё-таки должны бояться человека, — сказал Кузенков.

Он посоветовал местным жителям обратиться в департамент охотничьего хозяйства, чтобы сотрудники отогнали кабанов в лес, где и будут их подкармливать. По словам Кузенкова, если не начать это делать, весной погибнут до 80% молодых животных.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, комментируя ситуацию с бродячими собаками в городах России, заявил о коррупции в сфере отлова животных. По его словам, это «тема для распила бюджетных средств», поэтому с ней всегда будут проблемы.