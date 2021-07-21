Охотник объяснил, почему доступ к оружию с 21 года не спасёт от колумбайнов

Новые возрастные ограничения на пользование оружием не помогут предотвратить массовые расстрелы, подобные тому, что произошёл в казанской школе. Об этом NEWS.ru заявил специалист в области охотничьего хозяйства Валерий Кузенков.

Когда предложили ввести ограничение на возможность приобретать оружие с 21 года, я стал спрашивать, а почему не с 23? Или, например, не с 60? Надо выдавать разрешение на оружие с 16 лет, для малых коренных народов — с 14 лет, как это было при СССР. Тогда ружья повсеместно висели на стенах и никаких расстрелов не было, — заявил Кузенков.

По словам эксперта, предотвратить так называемые колумбайны можно при грамотной работе с детьми. Их нужно приучать к оружию, водить на охоту и давать возможность стрелять по искусственным мишеням.

За последнее время только шесть тысяч человек получили разрешение на оружие с 18 лет из многих тысяч тех, кто им владеет. Поднятие возрастной планки до 21 года — это пустой популизм. Президент России ставит задачу, но депутаты, принимающие подобные законы, просто занимаются популизмом, — уверен Кузенков.

Ранее правозащитники сообщили, что экспертиза института Сербского признала невменяемым 17-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани 11 мая. В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого ещё не закончилась. По мнению юриста, если Галявиеву назначат принудительное лечение, он может освободиться уже через полгода или год-два.

В результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек, 24 получили ранения.