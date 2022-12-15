Охотник на содержанок: чем известен обвиняемый в убийстве девушки блогер По версии МВД, преследовавший проституток Вячеслав Малмыгин, был сутенером собственной возлюбленной, которую позднее и зарезал

Фото: Социальные сети

Вячеслав Малмыгин

Полиция в Петербурге задержала по обвинению в убийстве18-летней Софьи Красильниковой блогера Вячеслава Малмыгина, известного как «борца с проститутками» и давнего соратника скандального боксёра Вячеслава Дацика, который после выхода из тюрьмы за «антибордельный рейд» увёл у того жену. Впоследствии Малмыгин участвовал в телешоу, на котором рассказывал, что влюбился в «содержанку», судя по всему, имея в виду погибшую. В МВД считают, что задержанный вовлекал сожительницу в проституцию. NEWS.ru рассказывает, чем был знаменит подозреваемый и как борьба с секс-работницами стала предлогом для травли, которую устраивают целые сообщества.

Вовлечение и убийство

Первым о задержании Вячеслава Малмыгина в Северной столице сообщил близкий к силовикам Telegram-канал «112». По данным издания, он находился в розыске с 5 июля 2022 года — дня обнаружения тела Софьи Красильниковой. Позднее эту информацию подтвердили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, полицейские Петербурга совместно с коллегами из Подмосковья «задержали злоумышленника подозреваемого в тяжких преступлениях».

43-летний житель Московской области, находясь на территории Адмиралтейского района СПб без определённого места жительства с 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года совершил вовлечение в занятие проституцией 17-летнюю девушку, а именно путём уговоров, угроз применения насилия и обещаний, после чего получил доступ к мобильным устройствам девушки и создал аккаунт потерпевшей в социальных сетях, где осуществлял поиск и привлечение клиентов для оказания интимных услуг несовершеннолетней за плату, — сказано в пресс-релизе полицейского главка.

Фото: Социальные сети София Красильникова

Труп Красильниковой «с множественными телесными повреждениями», которой на тот момент уже исполнилось 18 лет, был обнаружен 5 июля в квартире в подмосковной Балашихе. По данным следствия, тело с 15 ножевыми ранениями пролежало в квартире около трёх суток. Вячеслав Малмыгин оказался под подозрением, попав на камеры слежения в подъезде дома, куда он в предполагаемый день убийства девушки зашёл с ней, а через 12 минут вышел уже один.

По данному факту следственные органы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а затем — по ч. 1 ст. 137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией).

Находившийся с того момента в розыске Вячеслав Малмыгин скрывался до 14 декабря. После задержания ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Малмыгин известен как «борец с проститутками». Он знакомился с девушками по интернету, после снимал секс на видео, а дальше шантажировал и угрожал им. Блогер несколько раз судим: вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией, — утверждает канал «112».

Также издание сообщает, что ранее Малмыгин носил фамилию Поляков — сменить паспортные данные он якобы решился «после нескольких скандальных историй и уголовных дел». Он в частности дружит со скандальным шоуменом Стасом Барецким и не менее эксцентричным участником боёв без правил националистических взглядов Вячеславом Дациком, известным также как Рыжий Тарзан. Вместе они участвовали в «антибордельных рейдах» в Петербурге в 2016 году, за что Дацик получил 3,5 года колонии. Он обвинялся в побоях, хулиганстве и нарушении неприкосновенности жилища.

«За правильные ценности»

О том, что Малмыгин участвовал в акциях против секс-работниц вместе с Дациком, подтвердил NEWS.ru Барецкий. При этом он подчеркнул, что не верит в виновность своего знакомого.

Я с ним общался ещё во времена, когда я, он, Дацик ходили в бордели, за что Дацик в тюрьму сел. Я его знаю с хорошей стороны, как правильного, порядочного мужика, но особо близкими друзьями мы не были. В принципе, убивать девушку... Ну зачем? Что там произошло — я рядом не был. Но моё мнение — я не верю. Он был, наоборот, такой, за правильные ценности, семью, поэтому мне кажется, это какая-то непонятная ситуация. Надеюсь, в ней разберутся, — заявил Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Вскоре после убийства Софьи Красильниковой он также утверждал, что «Слава ни в чем не виноват», потому что тот сам об этом сказал Барецкому и у него «нет оснований ему не доверять». Также шоумен выражал готовность при необходимости нанять своему знакомому адвоката.

Что касается Вячеслава Дацика, то после освобождения в 2019 году боксёр, как писало издание «Mash на Мойке», «забрал» у Малмыгина, который в публикации упоминается также как «подельник», жену и машину. Кроме того, блогера якобы пытались «выжить <...> из квартиры».

Дацик подружился со Славой Малмыгиным перед самой посадкой за драку в борделе. Славе там, видимо, понравилось, потому что год назад между ним и одной питерской бабочкой случилась великая история любви. Парень снял проститутку Вику за пять тысяч в час, влюбился, женился, отписал часть квартиры, подарил авто. <...> Но когда Дацик вышел, девушка покинула Славу и стала проводить всё больше времени с его освободившимся другом. А потом вызвала на свой адрес полицию, заявив, что Малмыгин драчун и наркоман. Его забрали на 48 часов, а Вика в тот же день сменила замки, забрала ценности, документы и продала чужой Audi Q5, — говорилось в публикации.

Про себя Вячеслав Поляков-Малмыгин рассказывал, что некогда он был женат, имеет сына и дочь. А примерно с 2010 года он начал искать себе подруг из числа так называемых «содержанок», то есть женщин, требующих деньги за сожительство. Об этом он в апреле 2022 года рассказал в эфире петербургского телевидения.

В том, что сейчас женщины ищут мужчин за деньги, <...> я ничего не вижу страшного. Просто есть границы, где проституция и содержание. <...> Содержание, если девушка ищет себе спонсора, когда мужчина покупает подарки, сам оплачивает какие-то нужды девушки. Это не значит, что должен случиться в первую встречу интим, — признавался Малмыгин.

Такой формат отношений у него вызывал интерес, потому что он видел в них «какой-то свой адреналин». Малмыгин вспоминал, что у него были и «быстрые встречи», но больше всего запомнились девушки, с которыми он сожительствовал долго, — Вика и Софья. Их имена совпадают с упомянутыми женщинами, одна из которых ушла к Вячеславу Дацику, а другая была убита в Балашихе. Малмыгин признался, что «таких ярких ощущений», как с этими двумя подругами, он «раньше не испытывал», добавив, что в Софью влюбился после знакомства с ней в конце 2021 года и вскоре они стали жить вместе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Дацик

На YouTube есть канал Вячеслава Малмыгина, на одном из видео он рассказал, что уход Виктории к Дацику произошёл с его ведома для того, чтобы она «оттянула» единоборца «от всей этой политики и борделей», а также «чтобы он ушёл в спорт и занимался своим делом».

Инструкции Вика получала от меня сначала. Я получал инструкции от других людей, я не буду об этих людях говорить. <...> Нам нужна была красивая история о том, как уходит от меня моя жена Вика, забирает всё моё наследство. <...> Мы решили сыграть в такую игру, что они меня обманули, что она меня обчистила до нитки и ушла к Вячеславу Дацику. На самом деле никто меня не обманывал, — признавался блогер.

На другом видеоролике, датированном 2018 годом, Малмыгин опубликовал запись интимной встречи, после которой предположительно участвовавшая в ней девушка под диктовку человека за кадром повторяет, что больше не будет заниматься любовью за деньги.

В 2018 году издание Daily storm сообщало, как питерские «борцы за нравственность» занимались травлей девушек в группах во «ВКонтакте», где «содержанки» ищут мужчин для коммерческого секса. По данным журналистов, интимные встречи снимались на камеру, а после их участницам угрожали слить видео в Сеть и опозорить.

Одной из пострадавших стала девушка, попавшая в сети шантажистов, когда ей было 14 лет. Познакомившись с мужчиной в соцсети, она приехала к нему домой, где, по словам девушки, был ещё и Малмыгин.

Один из них начал заниматься сексом с девочкой, а другой — снимать происходящее на камеру, сопровождая это оскорблениями. Позже «поборники морали» требовали от девочки, чтобы она села на бутылку и сфотографировала себя, а также с плакатом «Я проститутка» прошлась по улицам Санкт-Петербурга. В результате травли 14-летний ребёнок попал в психиатрическую больницу, — говорилось в публикации.

После опубликования этих данных человек, представившийся Малмыгиным, стал в соцсетях угрожать сексуальным насилием правозащитнице Дарине Иванченко, которая занималась поддержкой девушки. Журналисту издания, который писал об этом, он тоже пообещал «проблемы».

«Звенья одной цепи»

Как рассказала NEWS.ru глава ассоциации секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова, Малмыгин был «очень активным сторонником Дацика, который устраивал нападения на бордели».

Они совместно все эти действия производили. Под суд пошёл только Дацик, хотя это была группировка — это несовершенство системы и нежелание с этим разбираться. <...> Те, кто входил в группировку Дацика, себя таким образом проявляют, утверждаются с помощью насилия, жестокости и прочих вещей, — считает Маслова.

Собеседница NEWS.ru также полагает, что правоохранительные органы не в полной мере занимаются защитой законных интересов граждан. Поэтому, считает она, «такие криминальные элементы с нездоровой психикой находятся на свободе и совершают преступления».

По мнению Масловой, сторонники нападений на секс-работниц, которые практиковал ранее Вячеслав Дацик, последователи погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак или группировки Владислава Позднякова «Мужское государство» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена) — это «звенья одной цепи». Их опасность, по словам собеседницы NEWS.ru, связана с тем, что культ насилия и язык вражды централизованно культивируются «через все средства пропаганды», и пока это происходит, «никто не может быть уверен в своей собственной безопасности, сохранении своего здоровья и жизни». В таких условиях, полагает Ирина Маслова, «ни одна женщина не может спокойно спать, потому что может попасть под раздачу от таких героев подворотни».

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Максим Марцинкевич

Сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений София Русова также полагает, что движения, занимающиеся преследованием по гендерному признаку, «вполне вольготно себя чувствуют на просторах „ВКонтакте“, Telegram и других платформ». По её словам, их «объединяет патриархальный, дискриминационный и человеконенавистнический взгляд на положение женщин в обществе и семье».

Когда конкретный участник таких движений совершает противоправные действия, то, естественно, здесь должны реагировать правоохранительные органы, следствие. Когда ситуация приобретает вопиющую форму, особенно когда преступления совершаются в отношении детей, а не женщин, правоохранительные органы начинают расследование. Но эти следственные действия не всегда бывают эффективными, — подчеркнула Русова.

По её словам, сегодня многие такие структуры, как, например, последователей Позднякова, переориентировались на «патриотическую повестку» и «стали удобны», но параллельно с этим «продолжают заниматься травлей женщин в социальных сетях, выкладыванием чувствительной личной информации». Русова отметила, что гендерному насилию, похищениям и убийствам «предшествует сталкинг (преследования. — NEWS.ru), домогательства и оскорбления, которые женщины получают через соцсети». Поэтому силовики, по её мнению, должны реагировать на этом этапе и не давать подобного рода активистам набирать сторонников.