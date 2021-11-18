Охотинспектор оценил вероятность того, что Рашкин перепутал лося с кабаном

Спутать лося и кабана депутат Валерий Рашкин не мог, но на видимость в тепловизоре во время охоты могла повлиять плохая погода. Таким мнением в беседе с РЕН ТВ поделился внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий. По словам эксперта, у настоящих охотников принято не стрелять, если не уверен.

Накануне депутат Госдумы от партии КПРФ Рашкин признался, что действительно участвовал в незаконной охоте на лося, но перепутал животное с кабаном.

Спутать лося, который на ногах стоит ростом в два метра и кабана фактически невозможно. Тем более в тепловизоре видно силуэт зверя. У кабана то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще у настоящих охотников принято: Не уверен, не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека, — сказал Шарий.

Он допустил, что повлиять на видимость тепловизора, который использовал депутат, могли погодные условия, однако всё равно там должна быть оптика.

Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Позже он рассказал NEWS.ru, что приехал в регион для встречи с друзьями и гуляя по лесу обнаружил тушу животного. По словам Рашкина, он спугнул машину, которая стояла в лесу, а потом увидел практически разделанного лося.