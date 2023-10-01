Охота за нацистами: самые громкие экстрадиции преступников Третьего рейха NEWS.ru собрал наиболее известные примеры предания правосудию пособников Гитлера

Фото: 4th Waffen Grenadier Division of the SS/Public Domain/wikipedia/commons

Ярослав Хунка (в центре в верхнем ряду)

Власти Польши заявили, что приложат усилия для экстрадиции из Канады Ярослава Хунки — бывшего бойца дивизии СС «Галичина». В случае успеха Варшавы, украинского нациста ждет суд по обвинению в соучастии в массовых убийствах поляков. Однако история выдачи гитлеровских преступников по требованию стран, пострадавших от нацистов, не дает однозначного ответа, будет ли запрос успешным. Учитывая же возраст Хунки, его могут даже счесть недееспособным для обвинительного процесса. Как разные страны выдавали нацистских преступников ранее и какие с этим были сложности — в материале NEWS.ru.

Бегство из Германии

Планирование процесса над нацистскими преступниками началось еще в 1942–1943 годах. Позиция Лондона и Вашингтона была простой. Ловим преступников, быстро их расстреливаем и дело в кармане.

Позиция Москвы была более жесткой и формализованной. Преступников надо поймать, устроить над ними гласный и подтвержденный доказательствами процесс, на котором отдельные практики и сама фашистская идеология получат свое юридическое осуждение. В будущем это должно было препятствовать распространению фашизма во всем мире. Ведь у правительств стран был бы на руках международный прецедент.

Несмотря на кучу проблем, Нюрнбергские процессы определено удались. Фашизм был осужден, как и его насильственные практики, включая эксперименты и пытки в концлагерях. Целый ряд организаций, таких как СС, СД, штурмовые отряды были признаны преступными сами по себе. В лексиконе юристов-международников появились такие термины, как «геноцид» и «преступления против человечности».

Но была и проблема. Из более чем 105 тысяч предполагаемых фашистских и военных преступников до судов дошли лишь 13 тысяч. Около половины из них были оправданы. Огромное число нацистов бежало из Третьего рейха, воспользовавшись услугами католической церкви. Эти маршруты были в дальнейшем названы «крысиными тропами». Дальнейшие пути из Европы для десятков тысяч фашистов лежали в Южную и Северную Америку (США, Канада, Аргентина, Чили, Бразилия) и на Ближний Восток (Сирия и Египет). А часть преступников, даже особо не скрываясь, все так же жили в Германии, как известный нацист Ганс Глобке, ставший советником канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Фото: Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Ганс Глобке

Неудобство депортаций

В условиях холодной войны западным странам об этом было не очень удобно вспоминать. Тем более что их лидер США занимались вывозом нацистов из Европы, включая будущих сотрудников ЦРУ, НАСА, Пентагона. Им обновлялись биографии, так что Губертус Штругхольд стал «отцом американской космической медицины». А вот о том, какие эксперименты он ставил над заключенными в концлагерях, неизвестно до сих пор. То же самое касается лидера украинских националистов из ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ярослава Стецько, который прославился во время Второй мировой войны соучастием в массовых убийствах евреев, поляков и украинцев. Он спокойно нашел убежище в США. Его использовали в антисоветской пропаганде. Он был важным пропагандистским винтиком в американкой машине холодной войны.

В 1960-х годах благодаря усилиям Израиля и еврейской диаспоры по всему миру, в мировой прессе и в международных организациях все чаще стал всплывать вопрос о депортации по запросам заинтересованных стран нацистских преступников для последующего суда над ними. Прорыв был совершен после похищения Адольфа Эйхмана из Аргентины в 1960 году. Стоит отметить, что Израиль буквально заставил похитить Эйхмана.

Правительство Бен-Гуриона в тот момент не хотело ссориться с ФРГ. Поэтому, даже зная о его местонахождении, не спешило его захватить.

Два года давления на Тель-Авив — и вот «Моссад» уже планирует, а после крадет Эйхмана и вывозит в Израиль для суда. Процесс над ним имел одну особенность. Страны советского лагеря, придерживаясь линии Москвы, стали на всех международных площадках, включая ООН, доказывать, что Израиль имеет полное право достать нацистского преступника где угодно и как угодно покарать его. Процесс Эйхмана, можно сказать, удачно шел на фоне антиколониальный борьбы в Африке. И так получалось, что европейским метрополиям в вину ставили не только расизм за границей, но и проблему укрывательства нацистских преступников у себя дома.

Отношение к укрывательству беглых фашистов стало медленно меняться. В 1960–1970-х годах еврейские и левые организации в западных странах стали все чаще и успешнее обращаться в суды и прокураторы с требованиями расследовать военные преступления предполагаемых преступников. А в случае успеха — лишать их гражданства и высылать из страны.

Фото: KUHT/Public domain/via Wikimedia Commons Кадр из программы «Врачи в космосе» на канале KUHT-TV с докторами. Джон Райдер (в центре) и Хубертус Стругхолд (справа)

Миссис Райан возвращается в Германию

Гермина Браунштайнер стала тем камешком, который сдвинул гору. Ничем не примечательная немка, получившая гражданство после того, как вышла замуж за американца, была на самом деле одной из самых жестоких надзирательниц концлагеря Майданек по прозвищу «Топчущая кобыла». Она руководила женской секцией лагеря и прославилась жесточайшими избиениями до смерти заключенных.

Гермина сумела чудом уйти от реального наказания, даже отбыв два года в заключении в английской зоне оккупации. Ее амнистировали в 1950 году. Потом была «американская мечта» — муж, семья, дом. И все соседи описывали ее как крайне доброжелательную женщину. Пока в ее дверь не постучался журналист New York Times Джозеф Лэливелд. Так власти США узнали, что она скрывала свою деятельность в органах власти Третьего рейха. Поэтому в 1968 году начался муторный процесс лишения американского гражданства.

Только в 1971 году она его лишилась. И только в 1973 году по настоянию немецкой стороны, которая открыла против нее дело по массовым убийствам в концлагере Майданек, ее экстрадировали в ФРГ. Все производилось в рамках «Третьего процесса Майданеке», где вместе с Герминой на скамье осужденных были еще 15 охранников концлагеря. Ее признали ответственной за убийство 80 человек, соучастие в убийстве 102 детей и содействие в смерти 1000 человек. Браунштайнер приговорили к пожизненному заключению. Но по состоянию здоровья выпустили в 1996 года. Она умерла на свободе в 1999 году.

На самом деле первым экстрадированным в ФРГ нацистом мог оказаться Вальтер Рауфф. Лично причастный к убийствам около 100 тысяч евреев, они укрылся в Чили, где нацисты нашли самый радушный прием. Попытка его экстрадиции по запросу немецкой стороны в 1963 году потерпела крах. Местные власти, политики, даже дипломатические службы самой ФРГ всячески затягивали процесс экстрадиции. В тюрьме Рауффа навещал будущий ультраправый диктатор страны Аугусто Пиночет, который считал все обвинения надуманными, ведь немец просто выполнял приказы.

Отношения между властями Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Чили и беглыми нацистскими преступниками были такими, что даже получили название «Южноамериканский рейх». В тех странах фашисты чувствовали себя уверенно, не особенно боясь преследований или выдачи по запросу из европейских стран, тем более СССР или Израиля. Так германская Фемида не получила в 1979 году Густава «Зверя» Вагнера, одного из руководителей концлагеря Собибор. А СССР безуспешно пытался получить руководителей «истребительной войны на востоке», укрывшихся в Бразилии.

Проамериканские ультраправые режимы, массово пришедшие к власти после государственных переворотов в странах «Южного Конуса» в 1960–1980-х годах, сделали свои страны «убежищем» для нацистов. Этот канал для экстрадиции преступников был де-факто закрыт. Так что тот же Йозеф Менгеле спокойно умер от инсульта в Бразилии.

Фото: Majdanek Museum/Public domain/via Wikimedia Commons Немецкий лагерь Майданек во время Второй мировой войны. Фотография из собрания музея в Майданеке. Суд над военными преступниками в Люблине в 1946 году, раппортфюрер Гермина Браунштайнер

Скрепя зубами выдать

На самом деле каждая выдача нацистского преступника превращалась в большое событие ровно по одной причине — это крайне редкое явление.

Например, за всю историю взаимодействия между СССР и США Москве выдали ровно двух военных преступников. Причем выдача сопровождалась скандалами, агрессивной кампанией в американской прессе, где нацистских коллаборантов пытались представить невиновными людьми, против которых конспирирует вездесущее КГБ.

Первым был Федор Федоренко. Будучи советским солдатом, он был взят в плен уже в июле 1941 года и начал сотрудничать с нацистами. Сначала стал охранником в концлагере Травники, а потом был перемещен на «работу» в Треблинку. Вплоть до окончания войны Федоренко участвовал в массовых убийствах евреев. Но после войны он сбежал в США, оставив в Советском Союзе семью. В 1948 году он получил американское гражданство.

Федоренко никогда бы не был экстрадирован в СССР, если бы не два фактора. Первый: он попал под подозрение в США. Его узнали бывшие заключенные лагеря смерти. Его имя также всплыло в результате расследования, которое было начато двумя конгрессменами. Второй: он решил посетить свою семью в Крыму. При проверке его личности для выдачи визы в КГБ поняли, с кем имеют дело.

В 1976 году в США, в частности на основании документов, которые были переданы советской стороной, начались процессы по лишению Федоренко американского гражданства. Только в 1984 году с многочисленными проволочками и возвратом дела в суд охранника концлагеря депортировали в СССР. В 1986 году начался открытый суд. Хватило девяти дней, чтобы под весом собранных доказательств суд вынес смертный приговор. Официальной датой смерти Федоренко считается 28 июля 1987 года.

В октябре 1961 года СССР отправил в США запрос на экстрадицию нацистского коллаборанта эстонца Карла Линнаса. В тот момент его не выдали Москве. Однако доказательства причастности Линнаса к уничтожению десятков тысяч евреев Прибалтики копились в руках американской прокуратуры. В 1987 году его депортировали в СССР. В Союзе его приговорили к пожизненному заключению. Умер Линнас в тюремной больнице 2 июля 1987 года.

Также не прекращался процесс лишения американского гражданства наиболее одиозных преступников, которые засветились в СМИ, были узнаны бывшими узниками концлагерей или против которых была собрана огромная и хорошо оформленная по стандартам США доказательная база.

В 1983 году Ханс (Антанас) Липшис был депортирован из США в ФРГ. Бывший эсэсовец и охранник концлагеря Аушвиц забыл при получении американского паспорта указать эмиграционным властям США, кем же он работал. Посла процессов Браунштайнер и Федоренко это стало считаться крупным проступком, нарушением, за которым однозначно следовала депортация.

В ФРГ не нашли причин его арестовывать. Так что до 2013 года 93-летний Липшис жил в свое удовольствие, когда его арестовали. Обвинялся Липшис в причастности к гибели как минимум девяти тысяч заключенных концлагеря. Но он так и не был осужден, так как считался недееспособным, и по официальной версии не мог себя защищать в суде. Умер Липшис 16 июня 2016 года на свободе у себя дома.

Самая скандальная депортация

Самой громкой экстрадицией стала высылка нацистского коллаборанта и эсесовца Ивана Демьянюка в Израиль в 1986 году. Бывшему американскому гражданину тогда шел 47-й год, и обвинялся он в том, что был охранником в Треблинке. Вот это и стало проблемой.

Оказалось, что из советских документов, на основании которых строилась линия израильского осуждения, совсем этого не следовало. В 1993 году Верховный суд страны отменил вынесенный ему смертный приговор. Тем не менее суд выяснил, что Демьянюк был охранником в концлагере Собибор. Однако не стал возбуждать новое дело, так что нацистского коллаборанта выслали в США. Где ему вернули гражданство.

Теперь за дело принялись другие люди и организации, которые в 2001 году опять пытались привлечь Демьянюка к суду. В 2004 году его снова лишили гражданства. Встал вопрос, куда его депортировать. Первый вариант был — на Украину. Однако в США вспомнили, что эта страна обвиняется в пытках заключенных. Так что процесс выдачи приостановили, а потом и вовсе отменили, так как на горизонте появилась Германия, в которой Демьянюка обвиняли в соучастии в убийствах около 29 тысяч заключенных в Собиборе.

В июле 2009 года Ивана Демьянюка экстрадировали в ФРГ по запросу немецкой стороны. В мае 2011 года бывшего нацистского коллаборанта приговорили к пяти годам заключения. Особенностью суда было то, что впервые нацистского приспешника осудили просто за саму принадлежность к такой преступной организации, как СС, и за то, что он был обычным охранником в нацистской машине уничтожения. Иван Демьянюк умер в возрасте 92 лет 17 марта 2012 года. Но не в тюрьме, а в доме престарелых, дожидаясь апелляции по своему делу.

Фото: holocaustresearchproject.org Иван Демьянюк

В чем важность прецедента Демьянюка

Иными словами, был создан прецедент, когда член исторической преступной организации признавался виновным просто по факту того, что состоял в ней. Хотя до Демьянюка в обычной практике немецких судов было обычным вынесение решений на основании индивидуальной вины подсудимого. Благодаря такому отношению даже в тех случаях, когда прокуратура и суда ФРГ начинали расследование предполагаемых нацистских преступников, часто выходило так, что дело надо было закрывать. Нацисты перед своим поражением очень тщательно уничтожали свои архивы. Доказать виновность на основании документов было очень сложно. А свидетельства бывших заключенных поступали обычно из стран социалистического лагеря. К ним отношение часто было пренебрежительным, тем более что в обстановке холодной войны всегда находились группы, которые защищали преступников и коллаборантов, которых якобы оклеветали Советы и КГБ.

Большинство предполагаемых нацистских преступников умерли своей смертью на свободе. Они никогда не были привлечены к ответственности. Сотни тысяч занимались бизнесом, были влиятельными политиками и учеными. Из тех же, до кого сейчас могут дотянуться «руки Фемиды», многие уже перешагнули за 90 лет. В феврале 2021 года Фридрих Карл Бергер был экстрадирован из США в ФРГ. Ему было 95 лет, он обвинялся в том, что был охранником в одном из нацистских концлагерей. Но в Германии заявили, что у них ничего на него нет, ни бумаг, ни свидетелей. Он умер в мае 2021 года, и, как считают многие, это был последний нацистский преступник, которого выдали из США в Германию. Просто потому, что живых уже невозможно найти.

Существуют сомнения, что Хунку выдадут Польше. Для начала Варшава должна очень постараться успеть собрать документы до того, как этот нацистский коллаборант умрет от старости. А после надо дождаться решения канадского суда. Центр Симона Визенталя считает Канаду одной из стран, в которой у таких, как Хунка, есть легальное прикрытие для оспаривания любых попыток выдачи.

Читайте также:

«Развалинами удовлетворен»: как СССР разбомбил Берлин в самом начале войны

«Рельсовая война»: как партизаны уничтожали нацистов

Волынская резня: как это было на самом деле, простила ли Польша Украину

Последний гвоздь в крышку гроба: как над Берлином появилось Знамя Победы

Точка в войне: что требовали от сателлитов Гитлера после Второй мировой