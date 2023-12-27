«Охота на ведьм»: в ГД высказались о жалобе на физрука в образе Снегурочки Депутат Шолохов назвал охотой на ведьм жалобу на физрука в образе Снегурочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг школы № 26 в приморской Находке, где учитель физкультуры выступил на детском новогоднем празднике в образе Снегурочки, является охотой на ведьм, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, в действиях педагога не было ничего предосудительного.

Если действительно переиграли сюжет мультфильма [«Ну, погоди!»], то вряд ли в этом надо усматривать злой умысел. Если это был Волк из «Ну, погоди!», в корректной форме, то ничего страшного в этом нет, не стоит устраивать охоту на ведьм. Не стоит искать нарушения там, где их нет, — сказал он.

Парламентарий отметил, что многие вещи, которые в прошлом воспринимались в позитивном ключе, теперь интерпретируются иначе. В пример он привел радугу, которую, по его словам, «у детей отняли».

С другой стороны, перебдевать не стоит в этом направлении, — добавил депутат.

Ранее администрация школы № 26 в приморской Находке была вынуждена извиниться за учителя физкультуры, который сыграл на детском новогоднем празднике Снегурочку. Дело в том, что местные жители усмотрели в утреннике пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и угрозу традиционным семейным ценностям.