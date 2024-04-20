«Охота на СМИ»: как ВСУ убивают журналистов в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

В зоне специальной военной операции погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Его коллега Александр Сладков допустил, что журналист умер в результате предметной охоты Вооруженных сил Украины за съемочной группой российского СМИ. Что об этом известно, может ли быть правдой, какие еще журналисты погибли на СВО?

Что сказал Сладков

По словам репортера ВГТРК, противник не оставил корреспондентам даже шанса уйти. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Если моя информация об обстоятельствах атаки машины, в которой ехал наш брат Семен Еремин верна, то я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ. Исходя из усилий, затраченных для атаки, враг не желал оставить нашим ребятам даже шанса уйти. Это была предметная охота. Впрочем, это мои мысли. Уверен, что окончательный вывод можно сделать по результатам разбирательства специалистов», — написал Садков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уважал погибшего и был с ним в приятельских отношениях. Сладков назвал Еремина очень необычным репортером — он никогда не «истерил» при обстрелах и вел себя сдержанно, будто ничего не происходило.

В беседе с газетой «Известия» репортер ВГТРК подчеркнул, что погибший был «просто наш человек», очень смелый и порядочный. Сладков рассказал о том, что Еремин необычно работал в кадре и был одним из талантливейших корреспондентов.

Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно, сообщил член ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Он напомнил, что Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей.

«Напоминаю, что наши коллеги в фирменных бронежилетах с надписью „Пресса“ являются приоритетной целью для ВСУ, СБУ и всех прочих украинских диверсантов», — добавил Малькевич.

Как погиб Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона, сообщило издание. По его данным, трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

«Военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — пишут «Известия».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента заявил, что ООН выступает против убийства журналистов. По его словам, все подобные случаи должны быть полностью расследованы.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они должны быть полностью расследованы», — сказал Хак.

Какие еще журналисты РФ погибли в зоне СВО

22 ноября корреспондент ВГТРК Борис Максудов попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. На следующий день телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его коллега умер от полученных ран. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Максудова орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении профессионального долга.

22 июля 2023 года украинские военные ударили по группе репортеров РИА Новости и «Известий», готовивших материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области. В ходе атаки, во время которой ВСУ применили кассетные боеприпасы, погиб военкор Ростислав Журавлев. Константин Михальчевский (РИА Новости), Роман Польшаков («Известия») и несколько других сотрудников СМИ были ранены. Журавлев посмертно получил премию «Золотое перо» и награды за смелость при выполнении журналистского долга.

Фото: EPA/ТАСС Россия. Екатеринбург. Во время прощания с военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне СВО

В октябре 2022-го шеф-редактор телерадиокомпании «Таврия» Олег Клоков скончался после ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Тогда в районе Антоновского моста погибли четыре человека — в их числе и бывший журналист Первого канала, «Москвы 24» и RT, который прибыл в Херсонскую область, чтобы присоединиться к команде канала «Таврия». Уточнялось, что ВСУ выпустили по переправе 12 ракет. 11 из них сбила российская ПВО, но одна попала по колонне. Глава Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.

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