Охлобыстин: в ДТП с Ефремовым погибли два человека

https://static.news.ru/photo/e5b2d6c4-abe8-11ea-aee8-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В смертельном ДТП на Смоленской площади погиб не только курьер Сергей Захаров, но и актёр Михаил Ефремов. Такое мнение высказал артист Иван Охлобыстин.

По его словам, Ефремов является «заблудшей овцой», которая несётся напролом. Но именно таким его и любит публика. Она восхищалась им, когда он был в нетрезвом виде.

Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности, — написал звезда сериала «Интерны» на своей странице во «ВКонтакте».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.