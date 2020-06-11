Охлобыстин: в ДТП с Ефремовым погибли два человека

В смертельном ДТП на Смоленской площади погиб не только курьер Сергей Захаров, но и актёр Михаил Ефремов. Такое мнение высказал артист Иван Охлобыстин.
По его словам, Ефремов является «заблудшей овцой», которая несётся напролом. Но именно таким его и любит публика. Она восхищалась им, когда он был в нетрезвом виде.
Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности, — написал звезда сериала «Интерны» на своей странице во «ВКонтакте».
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.