Охлобыстин сравнил женщин с грибницами и сказал, что они должны рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин провел 27 февраля традиционный урок «Разговоры о важном». В ходе занятия он сравнил женщин с грибницами и заявил, что их главная сила — способность рожать. Артист считает, что именно поэтому средняя продолжительность жизни женщины больше. Мужчин же он сопоставил с охотниками на мамонтов и подчеркнул, что их сила в правде.

Внутренняя сила русских женщин заключается, как и другая сила у других женщин, в способностях материнства, по факту своего биологического строения. Почему женщины дольше живут? Женщины все время обновляются. Это необходимо для того, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткой дистанции: быстрый удар, схватил мамонта, бежать, есть. А у женщины нет. Она как грибница вокруг себя распространяет жизнь. <...> У русского мужчины сила в правде, — сказал Охлобыстин

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