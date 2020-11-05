Охлобыстин раскритиковал ЕГЭ

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Бывшая возлюбленная Павла Павленского Оксана Шалыгина обвинила художника-акциониста в садистском насилии и пытках. По её словам, она столкнулась с «запредельным уровнем жестокости».

Как утверждает Шалыгина, в какой-то момент Павленский начал её ежедневно избивать. Как правило, художник метил в синяки, оставшиеся от прошлых побоев, что были на нижних частях тела. Он также заявлял,...