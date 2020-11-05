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Охлобыстин раскритиковал ЕГЭ

17:48, 05 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не оправдал себя и должен быть отменён. Такое мнение высказал актёр Иван Охлобыстин.

ЕГЭ называли социальным лифтом для детей из деревень, из отдалённых уголков, но система себя не оправдала и стала обузой. Сегодня сложно подготовить детей к поступлению. Это требует денег, а у большинства их нет. А если детей много? — задался вопросом актёр на пресс-конференции в Москве.

По мнению Ивана Охлобыстина, в Министерстве просвещения должны знать об этой проблеме.

Как писал NEWS.ru, в конце октября в Рособрнадзоре заявили, что в будущем возможен переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате, но сейчас такой способ проверки знаний не позволяет провести испытания объективно.

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