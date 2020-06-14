Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену Ефремова

https://static.news.ru/photo/9e4be3b6-adf0-11ea-9744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин попросил журналистов, обращающихся за комментариями относительно смертельного ДТП, которое спровоцировал артист Михаил Ефремов, к его бывшей жене Ксении Качалиной, перестать это делать.

Охлобыстин подчеркнул, что Качалина больна и после того, как Ефремов перестанет помогать ей материально, останется без средств к существованию. Также он упомянул и сложные отношения бывшей актрисы с её дочерью от Ефремова, Анной-Марией.

Ребята, Христа ради, не вмешивайте в это Ксению Качалину! Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после «посадки» Миши она останется без средств к существованию, её родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте её в покое! — написал Охлобыстин на своей странице в «ВКонтакте».

Ксения Качалина — российская киноактриса родом из Саратова. Михаил Ефремов был её единственным мужем, в браке с ним она родила дочь. С 2007 года не снимается и, по слухам, страдает алкогольной зависимостью и имеет ментальные проблемы.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном актёром Михаилом Ефремовым ДТП, Александр Добровинский заявил, что публичное покаяние артиста было оскорбительно для близких мужчины.