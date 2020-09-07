Охлобыстин обратился к Путину накануне вынесения приговора Ефремову

https://static.news.ru/photo/e2510396-f109-11ea-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства помиловать артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.

Хочу обратиться к Вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершённое им тяжкое преступление — убийство безвинного человека«, — написал актёр на своей странице «Вконтакте».

Он подчеркнул, вина Ефремова не вызывает сомнений, но если актёра посадят, он не выживет в тюрьме. По словам Охлобыстина, актёр раздавлен и сам подписал себе приговор. Его репутация уже никогда не будет прежней, и это и есть для него наказание.

Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным, — подытожил актёр.

По его словам, для общества Ефремов не представляет никакой опасности. Он предположил, что его обращение к российскому лидеру вызовет недовольство в массах, однако он не может не использовать шанс спасти своего товарища.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.