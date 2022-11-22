«Охладит пыл сторонников Домостроя»: адвокат Цветковой о ее оправдании Адвокат Цветковой назвал ее оправдание хорошим знаком и большой победой для искусства

Фото: Соцсети

Юлия Цветкова

Адвокат художницы Юлии Цветковой (лицо, исполняющее функции иностранного агента) Александр Пиховкин назвал хорошим знаком и большой победой для людей искусства оставление ее оправдательного приговора без изменения, заявив об этом в разговоре с NEWS.ru. Он напомнил, что об абсурдности этого дела заявляли спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдкой, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие деятели культуры.

Адвокат напомнил, что обвинение понимало под порнографией простую демонстрацию натуры без соответствующей квалификации, и в случае вынесения обвинительного приговора под угрозой уголовного преследования могли бы оказаться все музеи страны, все художники, писатели и искусствоведы. Между тем, по его словам, отношение к такой болезненной теме, как интимность, может быть противоположным, тем более в российском обществе, где насаждаются так называемые скрепы на основе «Домостроя» и патриархального уклада жизни.

Безусловно, этот приговор, вступивши в силу, должен охладить пыл сторонников этого самого Домостроя, так как этот приговор показывает бесперспективность уголовного преследования на основании таких необоснованных и слабых обвинений, — подчеркнул Пиховкин.

Ранее суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову, которую обвиняли в распространении порнографии за публикацию рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». До этого прокуратура пыталась обжаловать приговор.